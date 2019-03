Masern: Ungeimpften Kindern droht Schulausschluss nach Masernausbruch

Eine Impfung wird in einer Arztpraxis vorbereitet. Nach einem Masernausbruch an einer Gesamtschule in Hildesheim droht ungeimpften Kindern der Schulausschluss.

Eine Gesamtschule in Hildesheim greift zu drastischen Mitteln: Wer seinen Impfschutz nicht nachweisen kann, darf die Schule vorerst nicht betreten.

Hildesheim - Nach einem Masernausbruch an einer Gesamtschule in Hildesheim droht ungeimpften Kindern der Schulausschluss. Mitarbeiter des Gesundheitsamtes überprüften am Freitag die Impfpässe aller 26 Klassen und auch die der Lehrer, wie der Landkreis mitteilte. Die Eltern waren zwei Tage zuvor informiert worden. Etliche Kinder hätten ihren Impfpass dennoch nicht dabei gehabt und hätten diesen zu Hause holen müssen. Wer bis zum Montag seinen Impfschutz notfalls auch über eine Blutuntersuchung beim Arzt nicht nachweisen kann, darf die Schule vorerst nicht betreten. Im Landkreis gibt es seit Jahresbeginn 17 Masernerkrankungen.

Wegen einer steigenden Zahl von Masernfällen in Hildesheim will das Kreisgesundheitsamt an einer betroffenen Gesamtschule den Impfstatus aller Schüler und Lehrer überprüfen. Wer am Freitag keinen Impfschutz vorweisen kann, müsse mit einem Schulbetretungsverbot rechnen, teilte der Landkreis am Mittwoch mit. Die Eltern aller Schüler der Oskar-Schindler-Gesamtschüler würden darüber informiert. Laborbefunde hätten sechs weitere Masernfälle in Hildesheim bei vier Kontaktpersonen bereits Erkrankter und zwei Gesamtschülern bestätigt. Im Landkreis gebe es seit Jahresbeginn 17 Masernerkrankungen. Aber auch in anderen Regionen Niedersachsens seien einzelne Maserninfektionen gemeldet worden.

Unicef warnt vor starker Ausbreitung der Masern

Die Vereinten Nationen haben vor einer massiven Ausbreitung der lebensgefährlichen Masern gewarnt. In fast 100 Ländern sei die hochansteckende Krankheit auf dem Vormarsch, teilte das Kinderhilfswerk Unicef am Freitag in New York mit. Die Lage sei alarmierend, besonders in der Ukraine, in Brasilien und auf den Philippinen.

Den stärksten Anstieg um mehr als 30.000 auf über 35.000 Masern-Fälle verzeichnete im Jahresvergleich von 2018 zu 2017 demnach die Ukraine. Allein in den ersten zwei Monaten 2019 wurden dort zudem weitere 24.000 Infektionen gemeldet. Auf den Philippinen wurden 15.600 Fälle 2018 erfasst, in diesem Jahr bereits fast 13.000.

In Brasilien erkrankten der Statistik zufolge im vergangenen Jahr mehr als 10.000 Menschen, im Jahr davor waren keine Fälle bekanntgeworden. Laut Unicef haben sich die Masern 2018 unter anderen auch im Jemen, in Venezuela, Serbien, Madagaskar, dem Sudan, Thailand und Frankreich stark ausgebreitet.

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) starben 2017 rund 110.000 Menschen an den Masern, die meisten von ihnen waren Kinder unter fünf Jahren. Bis Mitte Januar dieses Jahres wurden laut WHO für das Jahr 2018 weltweit 229.000 Fälle der Infektionskrankheit gemeldet. Die Zahlen dürften noch steigen, wenn Nachmeldungen kommen. Es wird zudem eine Dunkelziffer vemutet.

Die WHO macht einen geringen Impfschutz für die starke Ausbreitung der Masern mitverantwortlich. Auf den Philippinen etwa seien 2017 nur rund 70 Prozent der Kinder geimpft worden. Für einen wirksamen Schutz müssen es mindestens 95 Prozent sein.

Die WHO nennt zwei Hauptursachen für niedrige Impfraten. Viele Menschen in abgelegenen Gebieten oder in Konfliktregionen seien für Impfteams schwer oder überhaupt nicht zu erreichen. Zudem habe das Vertrauen in die Immunisierung abgenommen. Auf den Philippinen hatte es vor wenigen Jahren Todesfälle bei Impfungen gegen Dengue-Fieber gegeben.

Der Vertrauensschwund sei auch durch gezielte Desinformation verursacht. Die Masern sind eine schwere Infektionskrankheit und werden durch Viren übertragen. Es kommt zu hohem Fieber, Schnupfen, Husten sowie Hautausschlag. Die Masern greifen das Immunsystem an. Die Erkrankten sind anfälliger für andere Krankheiten.

