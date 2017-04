„March for Science“ - Protest auch in Göttingen

Weltweite Aktion der Wissenschaft

+ © dpa Demonstranten in Göttingen beteiligen sich am weltweiten „March for Science“ © dpa

Göttingen - Auch in Göttingen haben sich Demonstranten an den weltweiten Protesten „March for Science“ beteiligt. Der Protestzug startete am Samstag am Wahrzeichen Göttingens, dem Gänseliesel am Alten Rathaus, in Richtung Uni, wo die Abschlusskundgebung stattfand.