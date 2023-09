Mann wirft ukrainisches Kind in Kanal und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Von: Kathrin Plikat

Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall am Samstag voriger Woche in Einbeck (Symbolbild). © Friso Gentsch/picture alliance

Die Staatsanwaltschaft Göttingen leitet ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlags nach einem Übergriff auf einen zehnjährigen Jungen aus der Ukraine ein.

Einbeck – Wie Oberstaatsanwalt Andreas Buick am Freitag auf HNA-Anfrage berichtete, soll ein etwa 40 bis 45 Jahre alter Mann am vorigen Samstag, 26. August, gegen 18.40 Uhr in Einbeck eine Gruppe Kinder angegriffen haben, die auf einer Brücke über einen Kanal am Reinserturmweg spielte.

Nach dem bisherigen Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen hielten sich mehrere ukrainische Jungen und Mädchen auf der Brücke auf, als der bislang unbekannt gebliebene Mann sich plötzlich lautstark darüber beschwerte, dass die Kinder ukrainisch sprechen würden, so Buick weiter. Er habe sie aufgefordert, russisch zu sprechen.

Einbeck: Junge schlug bei dem Sturz auf Eisenträgern

Außerdem habe er gesagt, dass die Ukraine den Krieg angefangen habe. Danach soll er ein Mädchen an den Haaren gezogen haben. Plötzlich habe er den zehnjährigen Jungen ergriffen und ihn von der Brücke über das Gelände in den Kanal geworfen haben. Der Junge schlug bei dem Sturz auf Eisenträgern auf, die an der Brücke befestigt sind. Anschließend blieb das Kind in rund zwei Meter Tiefe im Wasser des Kanals liegen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft erlitt der Junge Verletzungen am Kopf und am linken Fuß, schwer oder gar lebensbedrohlich seien die Verletzungen aber nicht, so Buick weiter.

Als der Junge bereits im Wasser gelegen habe, soll der Täter noch eine Glasflasche nach ihm geworfen haben. Danach sei der Mann, der Russisch gesprochen habe, davongegangen. Die anderen Kinder hätten dem Jungen geholfen, danach seien alle Kinder nach Hause gegangen. Als das Opfer seinem Vater von dem Vorfall erzählte, wurde die Einbecker Polizei alarmiert, so Buick weiter. Das Kind wurde medizinisch versorgt. Der Täter soll 40 bis 45 Jahre alt sein und zur Tatzeit ein blaues T-Shirt, Jeans-Shorts und ein blaues Baseballcap getragen haben. Die Northeimer Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel. 05551/700 50 zu melden. (kat)

