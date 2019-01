47-Jähriger zeigt Zivilcourage und wird die Rolltreppe hinabgestoßen

Hannover - Weil er Zivilcourage gezeigt hatte, ist ein 47-Jähriger in Hannovers Innenstadt eine Rolltreppe herunter gestoßen worden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der Mann schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Vorfall hatte sich am Vorabend am Kröpcke ereignet, als mehrere junge Männer auf einen 37-Jährigen einprügelten.

Als der Passant zu Hilfe eilte, wurde auch er attackiert. Er flüchtete daraufhin in Richtung eines U-Bahn-Eingangs. Auf der Rolltreppe holte ihn einer der Angreifer ein und trat ihm mit voller Wucht in den Rücken, so dass der Mann die Treppe hinabstürzte.

Obwohl der Täter wie auch seine Begleiter sofort flohen, wurden drei von ihnen im Alter von 15, 16 und 18 Jahren kurz drauf festgenommen. Die Polizei leitete zwei Strafverfahren wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung ein. Wer genau den Mann getreten hatte, ist unklar.

Die Beamten werten nun Bilder von Überwachungskameras aus. Die Minderjährigen wurden ihren Eltern übergeben, der Volljährige entlassen. Der 37-Jährige, auf den die Angreifer eingeprügelt hatten, erlitt leichte Verletzungen.

dpa

Rubriklistenbild: © picture alliance / Patrick Pleul