Scheinbar ohne Grund in den Abgrund: Mann will Passanten in die Tiefe stoßen

Von: Marvin Köhnken

Beamte der Bundespolizei nahmen am Samstag einen Mann fest, der versucht hatte, einen anderen Mann im Hauptbahnhof Hannover mehrere Meter in die Tiefe zu stoßen (Symbolbild) © Bundespolizei

Ein Mann hat am Samstag versucht, einen ihm offenbar unbekannten Passanten über ein Geländer hinweg mehrere Meter in die Tiefe zu stoßen.

Hannover – Ein 24 Jahre alter Mann hat am Samstagvormittag versucht, einen ihm offenbar unbekannten Passanten in einen Abgrund zu stoßen. Laut Angaben der Bundespolizei in der Landeshauptstadt Niedersachsens habe der Tatverdächtige versucht, den anderen Mann über ein Geländer zu stoßen, hinter dem sich ein mehrere Meter tiefer Abgrund befindet.

Die Bundespolizei berichtete in einer Meldung an die Presse, der körperliche Angriff habe sich auf einem Bahnsteig ereignet. Der 24-Jährige versuchte demnach, sein 23 Jahre altes Opfer zu stoßen, über das Geländer zu werfen und nahm dabei wohl auch einen Sturz des Passanten in die Tiefe in Kauf. Einen möglichen Grund konnten die eingesetzten Beamten laut eigenen Angaben nicht feststellen.

Passanten hätten den Tatverdächtigen von seinem Vorhaben abhalten und ihn am Boden fixieren könnte, berichtet Polizei-Sprecher Christoph Nickel weiter. Das Opfer blieb laut den Angaben der Polizei in Hannover unverletzt. Der Tatverdächtige wurde von Beamten der Bundespolizei festgenommen und auf ihre Dienststelle gebracht.

Tatverdächtiger in Hannover leistet Widerstand und spuckt Polizisten an

Bei der Festnahme und in der Dienststelle leistete der 24-Jährige laut Angaben des Sprechers während der polizeilichen Maßnahmen Widerstand und spuckte einen der Beamten an. Zudem sahen die Beamten den Tatbestand der Beleidigung für erfüllt an. Deswegen und wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte leitete die Bundespolizei Ermittlungsverfahren ein.

Ein Gericht ordnete umgehend eine Blutentnahme bei dem 24-jährigen Tatverdächtigen an. Der Mann wurde laut Angaben der Bundespolizei nach einer ärztlichen Prüfung in eine psychiatrische Klinik überstellt.