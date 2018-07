Mann bei Unfall schwer verletzt - Verursacher flüchtet

Delmenhorst - Ein 48-jähriger Mann aus Delmenhorst ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Delmenhorst schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr der Mann um 11.38 Uhr mit seinem VW Caddy den Hasporter Damm in Richtung Annenheider Straße. Vorweg fuhr in gleicher Richtung ein 70-jähriger Mann aus Ganderkesee mit seinem Citroen C5. Beide mussten ihre Fahrzeuge in Höhe der Hausnummer 166 verkehrsbedingt abbremsen, rollten aber noch langsam in Richtung des Kreisverkehrs.

Von hinten näherte sich ein Audi A4, dessen Fahrer die Verkehrssituation nicht erkannte und ungebremst auf den Pkw des 48-jährigen Delmenhorsters auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dessen Fahrzeug auf den Pkw des 70-Jährigen aufgeschoben.

Nach dem Unfall konnte der 48-Jährige sein Fahrzeug selbständig verlassen, kollabierte aber dann neben seinem Fahrzeug auf dem Gehweg und war nicht mehr ansprechbar. Mitarbeiter eines ansässigen Ärztehauses leisteten umgehend Erste Hilfe. Durch die eingetroffenen Rettungskräfte konnte der Mann stabilisiert und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfallverursacher verließ sein stark beschädigtes Fahrzeug und flüchtete zu Fuß in Richtung Sven-Hedin-Straße. Er konnte trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Der 70-jährige Mann aus Ganderkesee wurde durch den Unfall nicht verletzt.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 25.000 Euro. Der beschädigte Audi wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen zum Fahrzeugführer laufen.