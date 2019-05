Mann überfällt 53-Jährige und bedroht sie mit Elektroschocker - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Mit einem Elektroschocker bedrohte ein Mann am Samstag eine 53-Jährige, die Geld von einem Geldautomaten abgehoben hatte. Jetzt konnte die Polizei eine dringend tatverdächtige Person festnehmen.

Delmenhorst - Bereits am Samstag, 4. Mai, um 18 Uhr, ereignete sich in Delmenhorst ein schwerer Raub zum Nachteil einer 53-jährigen Frau aus der Gemeinde Ganderkesee.

Die Frau nutzte den Geldautomaten eines Geldinstituts in der Stedinger Straße zum Abheben mehrerer hundert Euro. Nach der Geldausgabe trat eine männliche Person an sie heran, die sie mit einem Elektroschocker bedrohte und zur Herausgabe des Bargeldes aufforderte.

Ehemann des Opfers verfolgt den Täter

Der Täter flüchtete im Anschluss mit einem Fahrrad in Richtung Thüringer Straße und wurde vom Ehemann des Opfers, der vor der Filiale wartete, verfolgt. An einem schmalen Fußweg im Bereich der Lerchenstraße musste der Ehemann die Verfolgung im Auto abbrechen und verlor den Täter aus den Augen.

Durch intensive Ermittlungen der Polizei Delmenhorst konnte am Dienstag, 7. Mai, ein dringend tatverdächtiger, 44-jähriger Delmenhorster festgenommen werden.

Tatverdächtiger ist drogenabhängig

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg beantragte, Untersuchungshaft gegen den 44-Jährigen zu erlassen. Der drogenabhängige Mann wurde noch am Dienstag einem Haftrichter am Amtsgericht Delmenhorst vorgeführt und befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

