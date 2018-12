76-Jähriger stirbt bei Frontalcrash mit Baum

Aus noch unbekannter Ursache ist ein 76-jähriger Autofahrer am Montag im Landkreis Aurich von der Fahrbahn abgekommen und bei der Kollision mit einem Baum getötet worden.

Ihlow - Tragischer Verkehrsunfall am Heiligabend. Aus noch unbekannter Ursache ist ein 76-jähriger Autofahrer im Landkreis Aurich von der Fahrbahn abgekommen und bei der Kollision mit einem Baum getötet worden.

Wie die Polizeiinspektion Aurich/Wittmund am Montag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Vormittag hinter dem Ort Riepe auf der Auricher Straße in Richtung Westerende.

Der 76-Jährige war mit seinem Polo auf der L1 in der Gemeinde Ihlow unterwegs als er mit seinem Polo nach einer leichten Kurve gegen einen Baum geprallt war. Feuerwehrkräfte konnten den Mann zwar schnell aus denm Unfallwagen befreien, ein Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod feststellen, Warum der Rentner von der Straße abkam, ist noch unklar.