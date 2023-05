Mann nach Schussabgabe in Asylunterkunft in Hannover schwer verletzt – Gebiet abgesperrt!

Von: Sebastian Peters

Teilen

Die Polizei ist vor Ort im Einsatz. (Symbolbild) © Rico Thumser/IMAGO

In einer Asylunterkunft in Hannover-Vinnhorst kam es bei einem Polizeieinsatz zu einer Schussabgabe durch einen Polizisten. Ein Mann wurde schwer verletzt. Hintergründe noch unbekannt.

Hannover – Wie ein Polizeisprecher gegenüber dem Norddeutschem Rundfunk (NDR) bestätigte, kam es am Mittwochmorgen, 17. Mai 2023, gegen 06:48 Uhr in einer Asylunterkunft in Hannover zu einer Schussabgabe durch einen Polizeibeamten.

In Asylunterkunft in Hannover-Vinnhorst – Polizei schießt auf Mann in Unterkunft

Demnach sei der Mann durch die Polizeikugel schwer verletzt worden. Wie oft geschossen wurde, ist noch nicht bekannt. Nach ersten Informationen soll ein 25-jähriger Bewohner der Unterkunft im Stadtteil Vinnhorst in der niedersächsischen Landeshauptstadt gegen die Hausordnung verstoßen haben.

Als die ersten Einsatzkräfte der Polizei eintrafen, hatte sich der Bewohner mit einem Messer bewaffnet. Er ging mit dem Messer in der Hand auf die Beamten zu. Durch mindesten einen Schuss aus der Polizeiwaffe wurde der Angreifer schlussendlich gestoppt. Die Beamten haben das Gebiet im Norden der Stadt abgesperrt.

Weitere Informationen folgen.