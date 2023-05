Polizist in Hannover schießt mehrmals auf bewaffneten Mann in Asylunterkunft

Von: Sebastian Peters

Teilen

In einer Asylunterkunft in Hannover-Vinnhorst hat ein Polizist mehrmals auf einen Mann geschossen und ihn dabei schwer verletzt. Das Opfer sei bewaffnet gewesen.

Update von Mittwoch, 17. Mai 2023, um 12:22 Uhr: Die Polizei Hannover hat auch den Hergang des Vorfalls nun gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) bestätigt: Nach Polizeiangaben war der Mann am Mittwochmorgen mit einem Messer auf die Einsatzkräfte zugegangen und habe auf eine Ansprache nicht reagiert. Es seien mehrere Schüsse abgegeben worden. „Die Person ist schwer verletzt und jetzt im Krankenhaus“, sagte eine Polizeisprecherin. Einsatzkräfte seien nicht verletzt worden.

Ermittlungen wurden eingeleitet. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und begann mit der Zeugenbefragung. „Alles, was vor Ort ist, wird dokumentiert“, sagte ein Polizeisprecher gegenüber der dpa. Im Laufe des Tages wolle die Polizeidirektion Hannover eine umfassende Stellungnahme zu dem Vorfall in der Asylunterkunft in Vinnhorst abgeben, heißt es weiter.

Mann nach Schussabgabe in Asylunterkunft in Hannover schwer verletzt – Gebiet abgesperrt!

Die Polizei hat bei einem Einsatz in der Flüchtlingsunterkunft auf einen Mann geschossen und diesen schwer verletzt. Nach Polizeiangaben war der Mann am Mittwochmorgen mit einem Messer auf die Einsatzkräfte zugegangen und habe auf eine Ansprache nicht reagiert. © dpa

Erstmeldung, 09:02 Uhr: Hannover – Wie ein Polizeisprecher gegenüber dem Norddeutschem Rundfunk (NDR) bestätigte, kam es am Mittwochmorgen, 17. Mai 2023, gegen 06:48 Uhr in einer Asylunterkunft in Hannover zu einer Schussabgabe durch einen Polizeibeamten.

In Asylunterkunft in Hannover-Vinnhorst – Polizei schießt auf Mann in Unterkunft

Demnach sei der Mann durch die Polizeikugel schwer verletzt worden. Wie oft geschossen wurde, ist noch nicht bekannt. Nach ersten Informationen soll ein 25-jähriger Bewohner der Unterkunft im Stadtteil Vinnhorst in der niedersächsischen Landeshauptstadt gegen die Hausordnung verstoßen haben.

Als die ersten Einsatzkräfte der Polizei eintrafen, hatte sich der Bewohner mit einem Messer bewaffnet. Er ging mit dem Messer in der Hand auf die Beamten zu. Durch mindestens einen Schuss aus der Polizeiwaffe wurde der Angreifer schlussendlich gestoppt. Die Beamten haben das Gebiet im Norden der Stadt abgesperrt.