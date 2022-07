Mann mit Schusswaffe überfällt Tankstelle in Wilhelmshaven und flieht

Von: Bona Hyun

Teilen

In Wilhelmshaven überfiel ein bewaffneter Mann eine Tankstelle und floh anschließend. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Ein bewaffneter Mann überfiel eine Tankstelle in Wilhelmshaven und erbeutete einen Bargeldbetrag. Nach der Tat flüchtete er.

Wilhelmshaven – In Wilhelmshaven hat ein Mann in der Nacht zum Mittwoch eine Tankstelle überfallen. Die Tat ereignet sich um 02:30 Uhr. Der Täter war bewaffnet und floh nach dem Überfall.

Mann mit Schusswaffe überfällt Tankstelle in Wilhelmshaven und flieht

Der Mann habe unter vorgehaltener Schusswaffe eine 56-jährige Mitarbeiterin aufgefordert, ihm den Kasseninhalt auszuhändigen. Nach Erkenntnissen der Polizeisprecher habe er vermutlich nur einen geringen Bargeldbetrag erbeutet und floh anschließend. Die Ermittlungen laufen.

Mehr Blaulichtmeldungen aus Niedersachsen: Tödlicher Unfall in Bramsche und Feldbrand in Heiligenfelde

In derselben Nacht kam es auf der Autobahn in Bramsche zu einem Unfall: Die A1 wurde gesperrt, nachdem zwei LKW aufeinander prallten – ein Fahrer stirbt. Ein 60-Jähriger ist mit seinem Lastwagen mit knapp 90 km/h ungebremst auf einen anderen Lkw aufgefahren, der wegen einer Panne auf dem Verzögerungsstreifen stand. In Heiligenfelde brannte am Dienstagabend ein Feld ab. Bei dem Feldbrand fingen ein Traktor und eine Heuballenpresse Feuer, der Schaden liegt bei 500.000 Euro. Die Löscharbeiten dauerten rund zwei Stunden – es gab keine Verletzte. (Mit Material der dpa)