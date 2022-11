Mann mit Horrormaske attackiert Kind (5) mit Holzaxt

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Der Mann soll eine Maske wie aus dem Film „Scream“ getragen haben. © Courtesy Of Paramount Pictures

Ein Mann mit Horrormaske und Holzaxt hat in Goslar an Halloween eine Mutter und ihr fünfjähriges Kind angegriffen. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Goslar – Die Polizei sucht weiter nach einem unbekannten Täter, der ein Kind an Halloween mit einer Holzaxt angegriffen haben soll. „Wir hoffen jetzt auf Hinweise von Zeugen“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Der Unbekannte griff demnach am Montag das fünf Jahre alte Kind unvermittelt an, das mit seiner Mutter unterwegs war.

Das Kind hatte am Kopf eine Platzwunde und leichte Schürfwunden. Es gehe ihm inzwischen den Umständen entsprechend gut, sagte der Sprecher. Der Verdächtige soll schwarze Kleidung und eine weiße, sogenannte Scream-Maske getragen haben. Er wird auf 180 bis 190 Zentimeter Größe geschätzt.

Mann mit Horrormaske attackiert Kind (5) mit Holzaxt in Goslar: Ausschreitungen an Halloween

Auch in Hamburg kam es an Halloween zu mehreren Einsätzen der Polizei. Bei Halloween-Krawallen wurde die Polizei mit Flaschen, Eiern und Böllern beworfen. Es gab mehrere Festnahmen.

In Berlin sei es zu Ansammlungen von Personengruppen gekommen, berichtet die Polizei. So hätten sich etwa in Gesundbrunnen insgesamt über 100 Menschen, überwiegend Kinder und Jugendliche, versammelt. „Aus den Gruppen kam es mehrfach zum Zünden von Pyrotechnik“, teilte die Polizei mit. „Außerdem warfen die Kinder und Jugendlichen Eier auf vorbeifahrende Fahrzeuge, unter anderem auch auf Einsatzfahrzeuge der Polizei.“