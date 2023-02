Wildeshauser bei Verkehrsunfall in Ganderkesee schwer verletzt

Von: Yannick Hanke

Bei einem Verkehrsunfall auf der B213 in der Gemeinde Ganderkesee wurde ein Autofahrer schwer verletzt. © imago/Symbolbild

Bei einem Verkehrsunfall auf der B213 in der Gemeinde Ganderkesee wurde ein Autofahrer aus Wildeshausen schwer verletzt. Die Bundesstraße musste kurzfristig voll gesperrt werden.

Ganderkesee – Am frühen Freitag, 17. Februar 2023, gegen 04:15 Uhr, wurde ein Wildeshauser bei einem Verkehrsunfall auf der B213 in der Gemeinde Ganderkesee verletzt. Zur Unfallzeit befuhr der 54-jährige Mann mit einem SUV die B213 in Richtung Wildeshausen. Zwischen Hoyerswege und Havekost kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort frontal mit einem Baum.

Unfall auf B213 in Ganderkesee: Autofahrer schwer verletzt – musste aus Pkw befreit werden

Der 54-Jährige aus Wildeshausen konnte seinen SUV nach dem Unfall nicht selbständig verlassen, weil die Türen durch die Böschung blockiert waren. Deswegen wurden insgesamt 17 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus der Gemeinde Ganderkesee alarmiert. Sie konnten den 54-Jährigen durch den Kofferraum befreien.

Währenddessen versorgte ein Notarzt den Mann. Nach der Befreiung wurde der Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Seine Verletzungen wurden als schwer eingestuft. Am SUV entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro.

Nach Unfall auf B213: Bundesstraße musste voll gesperrt werden

Die Bundesstraße war im Bereich der Unfallstelle bis ungefähr 05:00 Uhr voll gesperrt. Nachdem der Mann aus dem Pkw befreit war, konnte der Verkehr halbseitig vorbeigeführt werden. Die vollständige Freigabe der B213 erfolgte nach der Bergung des Pkws um 7 Uhr.