Mann bei Verkaufstreffen in Oldenburg ausgeraubt und gefesselt

Von: Yannick Hanke

In Oldenburg wurde ein 29-Jähriger bei einem Verkaufstreffen ausgeraubt und gefesselt. Die Polizei ermittelt. © imago/Symbolbild

Ein Verkaufstreffen der anderen Art: Eigentlich wollte ein Mann in Oldenburg nur ein gutes Geschäft machen. Am Ende fand er sich ausgeraubt und gefesselt vor.

Oldenburg – Ein noch unbekannter Täter nutzte am Sonntagabend, 29. Januar 2023, die Möglichkeit eines Verkaufstreffens in Oldenburg und raubte einen Mann aus. Das Opfer aus Niedersachsen wurde gefesselt, der Täter konnte mit der Beute in mittlerer dreistelliger Höhe fliehen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mann wird in Oldenburg bei Verkaufstreffen ausgeraubt und gefesselt

Es war Sonntagabend, als die Polizei Oldenburg in die Gotthelfstraße in Eversten gerufen wurden. Dort wurde das 29-jährige Opfer bei einem Verkaufsgespräch, welches auf einer Onlineplattform vereinbart wurde, überfallen. Gegen 19:00 Uhr hätte man sich zu einem vereinbartem Termin vor einem Mehrfamilienhaus getroffen.

In der Wohnung des Opfers kam es dann zu einem Streit um den Verkaufsgegenstand. Der Täter zog ein Messer und zwang sein Gegenüber, sich ohne Gegenwehr fesseln zu lassen. Diese Gelegenheit nutzte der Täter und durchsuchte die Wohnung seines Opfers nach Wertgegenständen. Gegen 20:00 Uhr verließ er die Wohnung dann wieder in unbekannte Richtung.

Polizei fahndet nach flüchtigem Täter – Zeugenhinweise gesucht

Der gefesselte Mann konnte sich anschließend befreien und die Polizei verständigen. Bisherige Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung des Täters. Er wird wie folgt beschrieben: ungefähr 18 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, etwa 175 Zentimeter groß, dickliche Statur, akzentfreies Deutsch und mit einer schwarzen Winterjacke mit Streifen bekleidet.

Wegen schweren Raubes und Freiheitsberaubung hat die Polizei Oldenburg die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise auf den bislang unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441-790-4115 in Verbindung zu setzen.