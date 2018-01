Malta rollt rätselhaften Tod von deutschem Jugendlichen wieder auf

Organe verschwunden

Valletta - Der nie aufgeklärte Tod eines deutschen Jugendlichen auf Malta wird erneut untersucht. Eine Richterin in dem Mittelmeer-Inselstaat ordnete auf Anweisung des Justizministeriums an, die Untersuchung des Falls neu aufzurollen, wie die Zeitung „Times of Malta" am Montag berichtete.