Märzsommer bis zu 25 Grad: Nach den kommenden Gewittern soll es heiß werden

Von: Marcel Prigge

Teilen

Kommt es in den kommenden Wochen zum Märzsommer? Einzelne Vorhersagen deuten auf Temperaturen bis zu 25 Grad hin. Aber erst einmal soll es nass werden.

Hannover/Bremen – Es wird immer wärmer in Niedersachsen und Bremen. Während die Polarwind-Peitsche vor Kurzem noch Unwetter und Sturm brachte, könnte es in den kommenden Wochen zum Märzsommer bis zu 25 Grad kommen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es in den nächsten Tagen jedoch erst einmal Gewitter geben.

Wetter in Niedersachsen: Erst Gewitter und Starkregen, dann soll es warm bleiben

So ist es am Samstag, 18. März 2023, erst einmal überwiegend wolkig oder stark bewölkt. Schauer und länger anhaltender Regen trete gebietsartig auf. Die Höchstwerte pendeln sich zwischen 12 und 18 Grad im Süden ein. Zudem wehe meist ein schwacher Südost- bis Südwind, heißt es vonseiten des DWD.

Kommt der Märzsommer in den Norden? Wetter-Prognosen zufolge, soll es warm bleiben. Zunächst kommt es in Niedersachsen und Bremen jedoch zu Gewittern. © Panthermedia/Imago

Ab dem Nachmittag sollen vereinzelte Gewitter auftreten. Dabei könne ein Starkregen um die 15 Liter pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen werden. Stürmische Böen bis zu 60 km/h seien zudem gering wahrscheinlich.

Starkregen, Gewitter und Sturmböen: In den kommenden Tagen bleibt es weiter bewölkt

Und auch in der Nacht zum Sonntag sei es wechselnd bewölkt, mit Schauern und kurzen Gewittern. Im Südosten von Niedersachsen gebe es teils Auflockerungen. Die Tiefstwerte betragen im Oberharz um 4, sonst 5 bis 8 Grad. Am Sonntag treten weiterhin bei wechselnder bis starker Bewölkung zeitweise Schauer oder einzelne Gewitter auf. Die Temperaturen betragen maximal 9 Grad auf den Inseln und 16 Grad im Umfeld des Harzes.

„Es wird deutlich wärmer“: Warme Luft aus Südeuropa zieht nach Deutschland

„Gerade eben gab es noch vereinzelt Schneeflocken und jetzt wird es immer wärmer bei uns“, erklärt Meteorologe Dominik Jung von Wetter.net in einer Wettervorhersage für die kommenden Tage. Es werde auch über einen Märzsommer bis zu 25 Grad spekuliert. „Das ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber tatsächlich: Es wird deutlich wärmer.“

In der kommenden Woche bleibe es frühlingshaft mild, so der Meteorologe weiter. In ganz Deutschland treten Temperaturen im zweistelligen Bereich auf. Wetterkarten würden jedoch zeigen, dass warme Luft aus Südeuropa von Westen her nach Deutschland ziehe.

Meteorologe Dominik Jung: Märzsommer in Süddeutschland erwartet, im Norden bleibt es wolkig

Am Ende der kommenden Woche lockere das Wetter jedoch besonders im Süden weiter auf. Bis zu 24 Grad sei für Bayern und Baden-Württemberg prognostiziert, ob die 25 Grad geknackt werden sei noch unklar. „Nur im Norddeutschland bleibt es etwas kühler. Da suppt immer etwas kältere Luft von Norden rein“, sagt Jung. Hier bleibe es etwas wechselhafter, mit Sonne und Regen. Der Norden muss demnach auf seinen Märzsommer noch etwas warten.