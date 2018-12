Kleinwagen wird auf A2 durch die Luft geschleudert - Sieben Verletzte

Hannover - Mitten im Weihnachtsverkehr kommt es auf der A2 zu einem schweren Unfall. Ein Kleinwagen wird Dutzende Meter durch die Luft geschleudert. Es gibt drei Schwerverletzte. Der Rückstau ist kilometerlang.

Auf der viel befahrenen West-Ost-Autobahn 2 hat ein schwerer Unfall mit vier Fahrzeugen und sieben Verletzten an Heiligabend zu langen Staus geführt. Drei Menschen wurden schwer verletzt. Auf der knapp vier Stunden gesperrten Strecke Richtung Berlin kam es auf der Höhe der Anschlussstelle Hämelerwald zu Rückstaus von mehr als fünf Kilometern Länge, teilte die Autobahnpolizei am Montag mit.

Vier Fahrzeuge beteiligt

Nach Darstellung der Polizei hatte ein Zeuge zu Beginn des Unfallgeschehens beobachtet, dass ein Fahrzeug die Spur gewechselt hatte. Dadurch kam ein anderes Auto so ins Schlingern, dass es über alle drei Fahrstreifen schleuderte und mit Wucht in einen langsam fahrenden Kleinwagen krachte, der gerade auf den Parkplatz Röhrse Süd abbiegen wollte. "Dieser Wagen wurde katapultmäßig über die Hälfte des Parkplatzes geschleudert und blieb auf dem Dach liegen", sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Nach dem Rammen des Kleinwagens raste das außer Kontrolle geratene Fahrzeug dann laut Feuerwehr über den Parkplatz in ein weiteres Auto - dabei wurde ein Kind leicht verletzt. Der Fahrer des außer Kontrolle geratenen Autos ist schwer verletzt.

Trümmerfeld auf der Autobahn 2

Die Rettungskräfte fanden bei der Ankunft ein weit gestreutes Trümmerfeld vor. Erschwert wurden die Arbeiten zudem, weil es sich bei einem der Unfallwagen um einen Elektrowagen der Marke Tesla handelte. Er stand noch mit zerstörter Hinterachse auf der Autobahn. Die Feuerwehr musste erst mal beim Hersteller in Erfahrung bringen, wie ein derartiges Modell stromlos geschaltet werden kann.

Sieben Menschen verletzt auf der A2

Die Trümmerteile lagen nach den Angaben in einem großen Umkreis sowohl auf der Autobahn wie auch auf dem Parkplatz, der auch nach der Öffnung der Fahrspur für den Verkehr zunächst weiter gesperrt blieb. Die Insassen des auf dem Dach liegenden Kleinwagens mussten mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Wrack befreit werden - die beiden Insassen sind schwer verletzt. Bei der Bergung der Verletzten kam auch ein Helikopter zum Einsatz. Die mit vier Einsatzfahrzeugen vor Ort präsente Ortsfeuerwehr Hämelerwald konnte den Unfallort nach eigenen Angaben dank einer von den Verkehrsteilnehmern gebildeten Rettungsgasse relativ zügig erreichen.