UFO macht Ernst: Lufthansa-Streik trifft Bremen, Hannover, Hamburg und Münster

Der zweitägige Lufthansa-Streik wird auch die Flughäfen in der Region treffen. Laut Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO sollen sämtliche Flüge der Lufthansa bestreikt werden.

Bundesweiter Lufthansa-Streik am 7. und 8. November

am Flughäfen Bremen, Hannover, Hamburg und Münster/Osnabrück betroffen

Streit zwischen Lufthansa und Gewerkschaft UFO dauert an

Bremen/Hannover - Die Geduld der „Unabhängigen Flugbegleiter Organisation“ UFO ist am Ende. Mehrere Gesprächsversuche mit dem Lufthansa-Konzern seien gescheitert, jetzt soll das Kabinenpersonal bundesweit in den Ausstand treten, heißt es von der UFO. Die Lufthansa will den Streik gerichtlich verbieten lassen. Auch an einem Ersatzflugplan werde gearbeitet, berichtet kreiszeitung.de*.

Der Hintergrund des 48-Stunden-Streiks ist eine andauernde Auseinandersetzung zwischen Lufthansa und UFO. Der Konzern erkennt die UFO nicht als vertretungsberechtigte Gewerkschaft für das Kabinenpersonal an. Nun folgt der bundesweite Streik von Donnerstag, 7. November, 0 Uhr bis Freitag, 8. November, 24 Uhr.

Bundesweiter Lufthansa-Streik: Frankfurt und München massiv betroffen

Bestreikt werden Flüge der Lufthansa, die in und aus Deutschland starten. Streikaufrufe für die Lufthansa-Tochtergesellschaften Lufthansa CityLine, Germanwings, Eurowings und Sun Express könnten laut Gewerkschaft jederzeit folgen.

Der 48-Stunden-Ausstand wird auch massive Auswirkungen auf die Flughäfen in der Region haben. Wir geben einen Überblick über die Lufthansa-Flüge an den Flughäfen Bremen, Hannover, Hamburg und Münster/Osnabrück.

Lufthansa-Streik am Flughafen Bremen

Vom Flughafen Bremen fliegt Lufthansa die beiden Drehkreuze München und Frankfurt an. Nach Frankfurt und zurück sind täglich zehn Verbindungen betroffen - insgesamt 20 Flüge an diesen Tagen. Von und nach München sind täglich 14 Flüge eingeplant - also 28 Verbindungen. Insgesamt können bis zu 48 Flüge von/nach Bremen gestrichen werden. Die Eurowings-Verbindung zwischen Bremen und Stuttgart wird aktuell nicht vom Streik betroffen sein.

Lufthansa-Streik am Flughafen Hannover

Vom Flughafen Hannover fliegt die Lufthansa ebenfalls die Drehkreuze Frankfurt und München an. Nach Frankfurt und zurück sind zwölf Flüge täglich geplant - also 24 Verbindungen an Donnerstag und Freitag. Von und nach München könnten bis zu 40 Verbindungen am 7. und 8. November ausfallen. Die Eurowings-Verbindungen nach Stuttgart, Wien und Palma de Mallorca sind vom Streik ausgenommen.

Lufthansa-Streik am Flughafen Hamburg

Vom Flughafen Hamburg bedient die Lufthansa München und Frankfurt. Die Eurowings-Verbindungen am 7. und 8. Oktober finden statt. Von und nach Frankfurt sind an den beiden Tagen 32 Starts und Landungen im Flugplan vorgesehen. Von und nach München sind 48 Starts und Landungen vorgesehen. So könnten bis zu 80 Verbindungen vom Streik betroffen sein.

Lufthansa-Streik am Flughafen Münster/Osnabrück

Auch vom Flughafen Münster/Osnabrück bedient Lufthansa die Drehkreuze Frankfurt und München. Von und nach Frankfurt sind am Donnerstag und Freitag insgesamt 16 Verbindungen geplant. Von und nach München sollen 20 Flüge gehen. Welche der insgesamt 36 Verbindungen stattfinden, ist noch unklar. Die Eurowings-Maschine nach Palma de Mallorca soll am Donnerstag, 7. Oktober, wie geplant abheben.

Lufthansa geht auf Gewerkschaft UFO zu

Lufthansa-Chef Carsten Spohr lud die Vertreter von UFO, der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sowie der Industriegewerkschaft Luftverkehr (IGL) für Mittwochabend zu einem Spitzengespräch ein, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Eine Lösung der derzeit „verfahrenen Situation in der Kabine“ könne „nur im Dialog liegen“.

Lufthansa-Streik: Infos für Fluggäste

Wer am Donnerstag und Freitag, 7. und 8. Oktober, mit der Lufthansa fliegen will, sollte sich auf der Webseite der Lufthansa informieren. Die Airline arbeite an einem Ersatzflugplan, heißt es.

Zuletzt sind die Lufthansa-Tochtergesellschaften im Oktober 2019 bestreikt worden. Doch die Auswirkungen auf die Flughäfen Hannover und Bremen blieben gering.

Mit Material der dpa

*kreiszeitung.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.