Unzuverlässige Hebamme verliert Zulassung

Lüneburg - Weil sie die Aufnahme ihrer Tätigkeit der Gesundheitsbehörde nicht rechtzeitig mitgeteilt und auch sonst gegen ihre Anzeigepflichten verstoßen hat, verliert eine freiberufliche Hebamme aus der Region Hannover zurecht die Zulassung.

Das hat das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg entschieden (Az. 8 LA 162/16). Das OVG bestätigte damit ein Urteil des Verwaltungsgerichts Hannover.

Die Hebamme hatte ihre Tätigkeit in der Region Hannover im Jahr 2010 begonnen, dies aber erst zehn Monate später der Gesundheitsbehörde mitgeteilt. Außerdem hatte sie vorschriftswidrig jahrelang nicht gemeldet, wie viele Geburten sie betreut hatte. Zudem hatte sie keine Belege für die Teilnahme an den vorgeschriebenen Fortbildungen erbracht. Daraufhin widerrief die Behörde die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung "Hebamme".

Das OVG in Lüneburg, an das sich die Hebamme daraufhin gewandt hatte, bestätigte die Entscheidung. Die Frau habe sich als unzuverlässig für den Hebammen-Beruf erwiesen, heißt es in dem Beschluss. Es gebe keine Gewähr, dass sie künftig die Vorschriften und Pflichten beachten werde. Sie muss deshalb ihre Erlaubnis-Urkunde zurückgeben. Das Argument der Hebamme, sie könne ihren Lebensunterhalt dann nicht mehr selbstständig bestreiten, zog vor dem OVG nicht.

