Flexible Bus-Routen und Algorithmen gegen fehlende Mobilität

Auf Abruf verfügbar

+ © dpa in Bad Gandersheim wird das computer-gestützte Nahverkehrskonzept „Ecobus“ getestet. © dpa

Lüneburg - In einem Pilotprojekt setzt der Landkreis Lüneburg in der Gemeinde Amt Neuhaus Rufbusse ein. Am Montag ist das Projekt in dem am nordöstlichen Elbufer gelegenen Gebiet gestartet, wie eine Kreissprecherin mitteilte.