Beziehungstat? 19-Jährige gewaltsam getötet – Haftbefehl gegen Gleichaltrigen erlassen

Lüneburg - Nach dem gewaltsamen Tod einer 19-Jährigen in Lüneburg hat das Amtsgericht Haftbefehl gegen einen Gleichaltrigen erlassen. Der Mann soll die junge Frau am späten Montagabend ermordet haben.

Eine 19-jährige Frau wurde am Dienstag tot in einem Auto in Lüneburg aufgefunden.

Die 19-Jährige sei wahrscheinlich an den Folgen von Stichverletzungen gestorben. Das genaue Obduktionsergebnis liege laut Staatsanwaltschaft noch nicht vor.

Der Vater hatte seine Tochter am Dienstagmorgen leblos im Auto gefunden. Nach ersten Befragungen im Bekanntenkreis war der 19-Jährige in den Fokus der Ermittler geraten. Noch am Vormittag wurde der 19-jährige Tatverdächtige aus Lüneburg vorläufig festgenommen. In welcher Beziehung der festgenommene Deutsche zu dem Opfer stand, sagte die Polizei zunächst nicht.

„Wir gehen aktuell mit entsprechender Wahrscheinlichkeit von einer Beziehungstat aus“, sagte Kai Richter aus der Pressestelle der Polizeiinspektion Lüneburg am Dienstag.

Tote Frau in Lüneburg: Ermittlungen laufen

„Das heißt noch nicht, dass er der Täter ist“, sagte Polizeisprecherin Antje Freudenberg. Es könne sich um Mord oder Totschlag handeln.

In der Nähe des Parkplatzes sei ein Messer gefunden worden, das mit der Tat im Zusammenhang stehen könnte. Die Frau habe „mehrere Verletzungen“ aufgewiesen, die mutmaßlich zum Tod geführt hätten, teilte die Polizei mit. Es wurde eine Mordkommission eingerichtet.

+ Lüneburgs Oberbürgermeister Ulrich Mädge (SPD), zeigt sich über den Tod der 19-jährigen Frau bestürzt. © dpa

Tote 19-Jährige: Lüneburgs Oberbürgermeister zeigt sich bestürzt

Lüneburgs Oberbürgermeister Ulrich Mädge (SPD) zeigte sich bestürzt angesichts der Tat. „Wir wissen alle, dass dort, wo Menschen zusammenleben, immer auch die schlimmsten Dinge passieren können, auch in der Nachbarschaft - aber das Wissen ist das eine. Wenn es dann tatsächlich passiert, kann man es kaum fassen.“