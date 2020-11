Hammer-Los: So einen Lotto-Gewinn gab es in Niedersachsen noch nie

Ein Lotto-Spieler oder eine Lotto-Spielerin aus dem Kreis Diepholz hat den bislang höchsten Gewinn erzielt, der jemals in Niedersachsen ausgezahlt wurde.

Hannover/Diepholz - Ein Spieler aus dem Landkreis Diepholz hat beim Lotto-Spielen so richtig abgeräumt: Die noch anonyme Person notierte die Gewinnzahlen 18-20-34-49-50 auf seinem Lotto-Zettel und ergänzte die beiden Eurozahlen 7 und 8. Damit sei ihm europaweit als einziger ein Volltreffer in der Gewinnklasse 1 von Europas Millionenlotterie Eurojackpot gelungen, teilt die Toto-Lotto Niedersachsen GmbH mit.

Auch Geld aus der Eurojackpot-Gewinnklasse 2 geht nach Niedersachsen

Sein Gewinn beträgt rund 61 Millionen Euro - ganz genau sind es 61.083.832,10 Euro. Somit erhalte der Spielteilnehmer die höchste Gewinnsumme, die jemals in einer Lotterie in Niedersachsen erzielt wurde, heißt es weiter. Seinen Spielschein mit acht getippten Feldern gab der Glückspilz offenbar bereits am Dienstag, 17. November, in einer Annahmestelle von Lotto Niedersachsen ab.

Aus welchem Grund der Spielende gerade zu diesem Zeitpunkt einen Lotto-Schein ausgefüllt hat, ist noch unbekannt. Vor nicht allzu langer Zeit hat ein Familienvater großes Glück im Lotto gehabt - er wollte noch eben schnell Zigaretten holen.

+ Ein Lottospieler aus dem Kreis Diepholz hat diese Woche das große Los gezogen. © picture-alliance/ dpa/dpaweb

Ob die Person tatsächlich im Kreis Diepholz wohnt oder dort eventuell nur arbeitet, ist noch unbekannt. Der Sprecherin von Lotto Niedersachsen, Hannah Strobel, zufolge ist es naheliegend. Theoretisch könne es aber auch sein, dass ein Tourist aus einem anderen Bundesland oder Land im Kreis Diepholz zu Besuch war und gespielt habe, sie halte das aber für sehr unwahrscheinlich. Möglich ist zudem, dass der Spieler oder die Spielerin Mitglied einer Tippgemeinschaft ist und es damit mehrere Gewinner gibt, sagte Strobel gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa).

„Dass ein Treffer in der Gewinnklasse 1 bei Eurojackpot von rund 61 Millionen Euro in Niedersachsen erzielt wurde, ist eine Besonderheit: Eine solch hohe Gewinnsumme hat bislang noch kein niedersächsischer Spielteilnehmer oder -teilnehmerin in der europäischen Millionenlotterie erzielt“, freut sich Axel Holthaus, Geschäftsführer von Lotto Niedersachsen, in einer Meldung an die Presse.

Lotto-Geschäftsführer „ Jetzt nichts überstürzen“

Sven Osthoff, ebenfalls Geschäftsführer bei Lotto Niedersachsen, ergänzt: „Wir gratulieren dem noch unbekannten Gewinner oder der Gewinnerin ganz herzlich! Jetzt heißt es, nichts überstürzen und sich in Ruhe mit der neuen Lebenssituation auseinanderzusetzen.“

Auch in der Gewinnklasse 2 des Eurojackpots darf sich ein niedersächsischer Spielteilnehmer über einen hohen Gewinn freuen, heißt es in der Meldung weiter. Mit fünf richtigen Gewinnzahlen und einer korrekten Eurozahl erzielte dieser demnach einen Gewinn in Höhe von 826.136,50 Euro. Der Glückliche habe seinen Spielschein mit ebenfalls acht getippten Feldern zuvor in einer Annahmestelle von Lotto Niedersachsen in Braunschweig abgegeben. - Mit Material der dpa

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa/dpaweb