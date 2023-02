Lotto-Glückspilz aus Niedersachsen: Ostfriese gewinnt Millionensumme bei Spiel 77

Von: Johannes Nuß

Ein Lottospieler aus Ostfriesland hat im Spiel 77 beim Mittwochslotto über eine Million Euro abgeräumt. © Tom Weller/dpa/Archiv

Ein Lottospieler aus Ostfriesland in Niedersachsen hat mehr als eine Million Euro im Spiel 77 von Mittwochslotto gewonnen. Der Spieler hat sich noch nicht gemeldet.

Hannover – Ein noch unbekannter Lotto-Spieler aus dem Landkreis Friesland in Niedersachsen hat bei der Ziehung der Zusatzlotterie Spiel 77 einen Millionengewinn abgeräumt. Alle sieben Endziffern seiner Spielscheinnummer stimmten mit den am Mittwoch gezogenen Gewinnzahlen überein, wie die Toto-Lotto Niedersachsen GmbH am Donnerstag in Hannover mitteilte. Demnach war der oder die Glückliche bundesweit der einzige Spieler, der den Jackpot in Höhe von 1 077 777 Euro knackte.

Die Chance auf den Höchstgewinn im Spiel 77 liegt laut Toto-Lotto bei 1 zu 10 Millionen. Den Angaben zufolge nahm der Glückspilz an der Zusatzlotterie für eine Ausspielung mit der Lotterie 6aus49 teil. Der Schein wurde im Internet eingereicht. Erst im Januar gewann ein 61-jähriger Bremerhavener 107,5 Millionen Euro - ebenfalls beim Eurojackpot.

Laut Toto-Lotto ist es der zweite Millionengewinn in einer Lotterie binnen einer Woche, der nach Niedersachsen geht. Am vergangenen Freitag hatte bereits ein Spieler aus dem Landkreis Cuxhaven mit seinem Tipp beim Eurojackpot rund 1,7 Millionen Euro gewonnen. (dpa)