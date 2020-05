Lorena Rae gehört zu den heißesten Topmodels – die 25-Jährige aus Diepholz lief für „Victoria‘s Secret“. Noch aufregender waren aber die Paparazzi-Fotos, die Lorena Rae mit Leonardo DiCaprio zeigen. Geht da was mit Leo ? Auf Instagram zeigt das Topmodel, mit wem sie WIRKLICH das Bett teilt.

Lorena Rae aus Diepholz ist als Model voll durchgestartet – ganz ohne die Hilfe von „Germany‘s next Topmodel“ und Heidi Klum. Das 25-jährige Model kommt aus einer bekannten Autohaus-Familie aus Diepholz. Ihre Karriere begann Lorena Rae als Werbegesicht für den Modeschmuck-Konzern „Bijou Brigitte“. Daraufhin folgen internationale Jobs in den Metropolen der ganzen Welt. Für ihre Model-Karriere änderte Lorena sogar ihren Namen – denn ihr richtiger deutscher Nachname „Rape“ heißt auf Englisch Vergewaltigung.



Geboren: 8. Juli 1994 (25 Jahre), Diepholz Größe: 1,80 Meter Geschwister: Celine Rape Modelsjobs: s.Oliver, Thomas Sabo, Hugo Boss, Bijou Brigitte, Victoria's Secret

2017 wurde es richtig aufregend für Lorena Rae: Die Schönheit aus Diepholz wurde mit Hollywoodstar Leonardo DiCaprio beim Fahrradfahren in New York gesichtet! Die beiden Topstars sollen sich bei den Filmfestspielen in Cannes kennengelernt haben. Lief da etwa was zwischen Leo und Lorena? Leonardo DiCaprio ist ja nun mal bekannt für seine Schwäche für internationale Topmodels – so waren schon Gisele Bündchen, Bar Refaeli und Toni Garrn an seiner Seite.

Gab es tatsächlich eine heiße Bettgeschichte oder sogar Beziehung zwischen Lorena Rae und Leonardo DiCaprio? Oder sind die beiden Stars wirklich nur gemeinsam durch New York geradelt? Das wissen Leonardo DiCaprio und Lorena Rae nur selbst, wie nordbuzz.de* berichtet. Die beiden haben sich nicht öffentlich zu den Fotos geäußert – auch weitere Techtelmechtel-Fotos blieben leider aus.

Model Lorena Rae: Wer ist der heiße Typ im Bett?

Nun lässt Lorena Rae aber auf Instagram ganz tief in ihr privates Liebesleben blicken. In einem zuckersüßen und sehr intimen Post macht sie öffentlich, mit wem sie zur Zeit wirklich das Bett teilt und sich in den Laken wälzt. Es ist nicht Leonardo DiCaprio. Der Hollywood-Schauspieler bandelt nämlich mit der Argentinierin Camila Morrone an. Die ist nicht nur ein wunderschönes Model (oh Wunder!), sondern mit ihren 22 Jahren auch extrem jung – eindeutig Leos Beuteschema. Die Schönheit war bereits auf dem Cover der „Vogue“ zu sehen und hat Leonardo DiCaprio offenbar ordentlich den Kopf verdreht.

Lorena Rae aus Diepholz mit süßem Birthday-Post auf Instagram

Lorena Rae ist trotzdem glücklich – das Model aus Diepholz hat nämlich auch ohne Leo einen heißen Schatz an ihrer Seite. Mit einem süßen Birthday-Post zeigt das Topmodel auf Instagram ihren Freund, der verschlafen und echt sexy im Bett liegt und sich auf einem weiteren Foto an Lorenas Seite zeigt. „wakey wakey - welcome to your 30s Happy birthday - I ❤️ you“ schreibt die 25-Jährige zu dem Posting. Das Model scheint voll in love mit ihrem Freund zu sein, der am Donnerstag seinen 30. Geburtstag mit seiner hübschen Lorena Rae feiert.

Wer der hübsche Unbekannte an der Seite des Topmodels aus Diepholz ist, wissen wir leider nicht. Bei dem Schönling kann aber selbst Leonardo DiCaprio einpacken. Wir wollen definitiv mehr vom traumhaft schönen Paar sehen.

Topmodel aus Diepholz lebt nun in New York

Das Liebesleben von Lorena Rae geht also gerade steil bergauf, aber auch beruflich startete die 25-Jährige aus Diepholz durch. 2018 durfte die Schönheit aus Diepholz bei der legendären „Victoria‘s Secret“-Show in New York über den Laufsteg schweben. Was für eine Hammer-Ehre und riesiger Erfolg in der Model-Karriere! Auf Instagram teilt Lorena Rae regelmäßig Einblicke aus ihrem aufregenden Leben als Model, das sie um die ganze Welt führt. Mehr als 1,8 Millionen Menschen folgen auf Instagram dem Topmodel aus Diepholz. Dort lässt sich die 25-Jährige immer seltener blicken. Ihre Model-Karriere spannt sie zu sehr ein, um ihre Heimat Diepholz regelmäßig besuchen zu können. Aktuell lebt Lorena Rae in New York.

