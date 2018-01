Lastwagen stürzt bei Oldenburg von Autobahnbrücke

Oldenburg - Ein mit tiefgefrorenen Garnelen beladener Lastwagen ist in Oldenburg von einer Autobahnbrücke gestürzt.

Der 40-Tonner kam in der Nacht zum Samstag wegen Glätte von der A28 ab, durchschlug ein Brückengeländer und blieb auf einer darunter verlaufenden Straße liegen, wie die Polizei mitteilte. Das Führerhaus hing an der Brücke fest, der 31 Jahre alte Fahrer kam mit leichteren Blessuren davon.

Er hatte ersten Ermittlungen zufolge ein Auto überholt und war dann auf der eisglatten Fahrbahn ins Schleudern geraten. Die Garnelen verteilten sich auf der Fahrbahn.

Die Bergung des Lastwagens und der Fracht dauerte den ganzen Samstag an, erst am Abend wurde die Straße unter der Brücke wieder freigegeben. „Bei der Brücke besteht keine Einsturzgefahr, das Brückengeländer wurde gesichert“, sagte eine Sprecherin der Polizei am Sonntag.

+ LKW stürzt von Stadtautobahnbrücke © dpa

Eine Spur der Autobahn in Richtung Emden/Leer bleibt weiterhin gesperrt, der Verkehr wird über den Überholstreifen geleitet. Am Montag soll laut Polizeiangaben entschieden werden, wie der Schaden zu beheben ist. Die Schadenshöhe beträgt nach ersten Schätzungen rund 120.000 Euro.

dpa