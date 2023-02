Lkw kippt auf Autobahn A1 bei Bramsche um: 11 Kilometer Stau

Von: Johannes Nuß

Zwischen Bramsche und der Abfahrt Neuenkirchen/Vörden ist am Donnerstagmorgen ein Lastwagen von der Fahrbahn der Autobahn A1 abgekommen und umgekippt. © Nord-West-Media-TV

Aktuell staut sich der Verkehr auf der Autobahn A1 zwischen Osnabrück und Neuenkirchen-Vörden auf 11 Kilometer. Grund ist ein umgekippter Lastwagen.

Bramsche/Neuenkirchen/Vörden – Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A1 zwischen Bramsche (Landkreis Osnabrück) und Neuenkirchen-Vörden (Landkreis Vechta) in Niedersachsen, staut sich aktuell der Verkehr auf 11 Kilometer zwischen Osnabrück-Nord und Neuenkrichen-Vörden.

Wie das Nachrichtenportal Nord-West-Media-TV berichtet, war gegen 8:00 Uhr am Morgen ein Lastwagen zunächst von der Fahrbahn angekommen und im Seitengraben umgekippt. Wie es in dem Bericht heißt, sind aktuell Polizei, Rettungsdienst und die Feuerwehr im Einsatz, auch die Fahrbahn musste gesperrt werden.

Mehr in Kürze