Lkw fährt führerlos über A2: Anderer Fahrer stoppt ihn

Von: Fabian Raddatz

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Weil ein Fahrer das Bewusstsein verlor, schlingerte ein tonnenschwerer Lkw führerlos über die A2. Ein anderer Lkw-Fahrer stoppte das Fahrzeug.

Hannover – Dass dabei nichts Schlimmeres passiert ist: Ein Lkw-Fahrer ist einem Kollegen zu Hilfe gekommen, als dieser am Steuer das Bewusstsein verlor. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde ein 57 Jahre alter Lkw-Fahrer auf der A2 bei Hannover ohnmächtig.

Der führerlose und tonnenschwere Lkw krachte in Fahrtrichtung Dortmund zunächst gegen die Mittelschutzplanke, rollte dann über alle Fahrstreifen nach rechts und streifte einen Sattelzug. Danach krachte das Fahrzeug in die rechte Schutzplanke und rollte weiter.

Lkw fährt führerlos über A2: Mann stoppt ihn – weitere Meldungen

Ein nachfolgender Lkw-Fahrer bemerkte dies, reagierte blitzschnell, hielt sein Fahrzeug an und sicherte so die Unfallstelle ab. Dann lief der 55-Jährige zu dem rollenden Lkw, sprang in das Führerhaus und stoppte das Fahrzeug. Weshalb der Fahrer bewusstlos wurde, war zunächst unklar. Der Unfall ereignete sich bereits am vergangenen Montag. Er wurde mit der Dashcam am Lkw des 55-Jährigen aufgezeichnet.

Bei weiteren Unfällen in Niedersachsen und Bremen wurde am Samstagabend ein 28-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Er krachte in Bremen gegen einen Laternenmast. Die Polizei vermutet, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss stand und zu schnell unterwegs war.

Mit 118 Stundenkilometern innerorts von der Polizei erwischt wurde ein 36-Jähriger am Samstag in Delmenhorst. Der Mann muss wohl nun eine Weile den Führerschein abgeben.