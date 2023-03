Autotransporter kippt auf A1 um – Totalschaden für Mercedes Limousinen und SUV

Von: Yannick Hanke

Auf der A1 war ein Autotransporter umgekippt. Die Folge: Sechs kostspielige Autos von Mercedes erlitten einen Totalschaden. © Nord-West-Media-TV

Auf der A1 ist ein Autotransporter verunglückt. Das Fahrzeug hatte sechs fabrikneue Mercedes geladen, die einen Totalschaden erlitten. Der Schaden wird auf eine halbe Million Euro geschätzt.

Update vom 25. Februar, 12:00 Uhr: Ein Autotransporter ist am Freitag bei Holdorf (Landkreis Vechta) von der Autobahn 1 Richtung Bremen abgekommen und umgekippt. Der Schaden an den geladenen sechs hochwertigen Limousinen und SUVs wird auf mindestens 250 000 Euro geschätzt, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Die Autobahn war in Richtung Norden bis in die frühen Morgenstunden vollständig gesperrt. (dpa)

Lastwagen kippt auf A1 um: Autobahn war bis in die Morgenstunden gesperrt

Erstmeldung vom 24. Februar, 18:40 Uhr: Holdorf – Wahre Auto-Fans müssen jetzt ganz stark sein: Am später Freitagnachmittag, 24. Februar 2023, ist ein Autotransporter auf der Autobahn 1 (A1) zwischen Neuenkirchen/Vörden und Holdorf (Landkreis Vechta) verunglückt. Das Fahrzeug hatte sechs fabrikneue Mercedes geladen, die vom Werk in Sindelfingen aus zur Endabnahme nach Bremen geliefert werden sollten. Betroffen seien laut Nord-West-Media-TV hochwertige SUV sowie Limousinen.

Unfall auf A1 im Kreis Vechta: Autotransporter kippt um – SUV und Limousinen von Mercedes mit Totalschaden

Zum Unfall in Niedersachsen war es in einem schmalen Baustellenbereich gekommen. Der Transporter war zu weit nach rechts geraten, im durchnässten Grünstreifen gruben sich die Reifen sofort in den weichen Boden ein. Der Fahrer hätte keine Chance mehr zum Gegenlenken gehabt. Letztlich kippte der Lastwagen nach einigen Metern auf die Seite.

Allein der Schaden an den geladenen Fahrzeugen soll sich laut einem Fachmann auf etwa 500.000 Euro belaufen. Aktuell könnten Fahrzeuge die Unfallstelle noch passieren. Doch würden Autos und Lastwagen eine gute Stunde im Stau stehen, ehe sie die Engstelle passieren können. Ab etwa 20:00 Uhr werde die Fahrbahn in Richtung Norden für die Bergung komplett gesperrt. Indes bittet die Polizei alle Verkehrsteilnehmer darum, das Gebiet weiträumig zu umfahren.