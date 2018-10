Mann überfällt Jugendliche und bedroht sie mit einer Schusswaffe

Lilienthal - Mehrere Jugendliche sind am Samstagabend in Lilienthal von einem Mann mit einer Schusswaffe bedroht und beraubt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Vier Jugendliche saßen am Samstag gegen 22.40 Uhr in der Bahnhofstraße nahe der Firma Nabatherm, als ein Mann aus dem Jan-Reiners-Weg auf sie zukam. Er bedrohte die Jugendlichen zunächst verbal und zog dann plötzlich eine Schusswaffe. Der Täter feuerte in Richtung Boden und forderte anschließend Geld. Mit einer geringen zweistelligen Summe flüchtete der Mann.

Die Jugendlichen meldeten den Vorfall bei der Polizei. Eine zweite Gruppe Jugendlicher meldete sich ebenfalls am Samstagabend bei den Beamten; vermutlich waren sie von demselben Täter bedroht worden. Er hatte sie gegen 22.30 Uhr an der Einmündung Zinckestraße / Hauptstraße angesprochen und ihre Wertsachen gefordert. Eine Schusswaffe kam nicht zum Einsatz, der Mann fuhr unverrichteter Dinge davon.

Die Jugendlichen beschreiben den Räuber als Mann zwischen 25 und 30 Jahren. Er soll etwa 1,75 Meter groß sein, kurze dunkle Haare haben und trug eine schwarze Jacke und eine graue Jogginghose. Besonders auffällig: Er soll eine Schnittverletzung in der linken Gesichtshälfte haben.

Die Polizei Osterholz-Scharmbeck bittet um Hinweise unter Telefon 04791/3070.

kab

