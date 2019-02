Leitender ASB-Mitarbeiter in U-Haft: Mehrere Millionen unterschlagen

Geld aus Flüchtlingsetat

Ein leitender ASB-Mitarbeiter soll Millionen Euro unterschlagen haben.

Es geht um Unterschlagung in Millionenhöhe. Ein leitender Mitarbeiter des Arbeiter-Samariter-Bundes in Hannover ist dringend tatverdächtig, fiktive Rechnungen geschrieben zu haben. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.