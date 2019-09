Leichenfund in Hannover: Polizei geht von Tötungsdelikt aus

Hintergründe der Tat unklar

In Hannover hat die Polizei eine Leiche gefunden.

In Hannover hat die Polizei am Mittwoch in einer Wohnung eine Leiche gefunden. Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen von einem Tötungsdelikt aus.