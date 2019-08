Wohnung in Flammen: Feuerwehr findet verbrannte Leiche bei Löscharbeiten

Bei einem Brand im Landkreis Hameln-Pyrmont ist am Mittwoch eine Person gestorben. Die Einsatzkräfte haben die Leiche in der betroffenen Wohnung gefunden und haben einen starken Verdacht, um wen es sich dabei handelt.

Hameln/Eimbeckhausen - Bei einem Wohnungsbrand ist am Mittwochabend gegen 21 Uhr ein Mensch ums Leben gekommen. Laut Angaben der Polizei wurde der Tote in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Eimbeckhausen im Landkreis Hameln-Pyrmont gefunden.

Sehr wahrscheinlich handelt es sich bei der verbrannten Person um den 57-jährigen Wohnungsinhaber, die Leiche sei aber noch nicht zweifelsfrei identifiziert, heißt es vonseiten der Polizei. Weitere Bewohner des Hauses kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und löschen.

Brand in Eimbeckhausen von Nachbarn bemerkt

Die Brandursache war am Donnerstag noch unbekannt. Das Gebäude wurde für weitere Ermittlungen von der Polizei beschlagnahmt. Neben dem Brandschaden in der Dachgeschosswohnung wurden auch der Hausflur und weitere Wohnungen im Haus durch Ruß und Löschwasser beschädigt und sind zum Teil nicht bewohnbar. Der entstandene Schaden konnte noch nicht beziffert werden.

Zwei Männer aus einer nahen Straße bemerkten den Brand, brachen die Hauseingangstür des Hauses auf und alarmierten die Bewohner, die daraufhin unverletzt das Haus verlassen konnten. Einer der Männer versuchte anschließend, auch die Wohnungstür zur Brand betroffenen Wohnung aufzuhebeln. Da ihm beißender Qualm entgegenschlug, musste er aber schnellstmöglich das Haus wieder verlassen, heißt es.

Ermittlungen nach Feuer und Leichenfund laufen

Insgesamt waren über 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst inklusive Bereitschaft/Schnelleinsatzgruppe des DRK sowie die Polizei Bad Münder und die Tatortgruppe der Polizei Hameln im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache und zur Identifizierung der Leiche dauerten am Donnerstag noch an.

kom