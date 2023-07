Horrorfund: Spaziergängerin entdeckt Leiche in Gebüsch – Rätsel um viele Details

Von: Elias Bartl

Die Polizei ermittelt. (Symbolfoto) © Bihlmayerfotografie/IMAGO

Nach dem Leichenfund in Spelle hat die Obduktion den schrecklichen Verdacht der Ermittler bestätigt. Es handelt sich um ein Tötungsdelikt.

Spelle – Nach dem erschütternden Fund einer Leiche in einem Gebüsch im Landkreis Emsland wurden nun erste Erkenntnisse aus der Obduktion bekannt gegeben. Ein schrecklicher Verdacht bestätigte sich: Es handelt sich um ein Tötungsdelikt. Diese tragische Entwicklung teilte Alexander Retemeyer, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück, am Dienstag mit. Aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen wurden jedoch vorerst keine weiteren Details veröffentlicht.

Horrorfund im Emsland: 35-Jähriger wurde getötet

Das Opfer, bei dem es sich früheren Angaben zufolge um einen 35-Jährigen handelt, ist kein Deutscher. Die Behörden haben die Nationalität des Mannes bisher nicht bekannt gegeben. Der Fund der Leiche wurde am frühen Sonntagnachmittag von einer Spaziergängerin gemacht, die sich in der Nähe einer Bürgerbegegnungsstätte in Spelle aufhielt.

Die Ermittlungen in diesem Fall werden von den zuständigen Behörden mit höchster Priorität vorangetrieben, um die Hintergründe und Umstände dieses tragischen Vorfalls aufzuklären. Zurzeit ist das genaue Motiv der Tat noch unklar, ebenso wie die Identität des Täters oder der Täterin.

