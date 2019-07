Telekom-Mitarbeiter bemerken Tier

+ © Feuerwehr Wegen der hohen, glatten Betonwände konnte sich der Fuchs nicht befreien. © Feuerwehr

Einen in einem großen, leeren Klärbecken gefangenen Fuchs hat die Feuerwehr in Lehrte bei Hannover mit etwas Aufwand eingefangen und in die Freiheit entlassen.