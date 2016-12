Zehnter Vogelgrippefall bei Wildvogel in Niedersachsen

Verendete Graugans

Leer - Erneut ist bei einem toten Wildvogel in Niedersachsen der Vogelgrippe-Erreger H5N8 nachgewiesen worden. Die verendete Graugans wurde in der Samtgemeinde Jümme entdeckt, teilte der Landkreis Leer am Dienstag mit.

Um den Fundort wurde ein Sperrbezirk mit einem Radius von einem Kilometer sowie ein Beobachtungsgebiet mit einem Radius von drei Kilometern festgelegt. In beiden Bereichen befinden sich keine größeren geflügelhaltenden Betriebe.

Das hoch ansteckende Vogelgrippevirus H5N8 wurde in Niedersachsen mit dem jüngsten Fund bei zehn Wildvögeln nachgewiesen, teilte das Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit mit. Der bislang einzige direkt betroffene große Mastbetrieb liegt im Kreis Cloppenburg. Auf dem Betrieb in Barßel und in der direkten Umgebung hat sich die Vogelgrippe nach Informationen des Landesamtes aber nicht ausgeweitet.

