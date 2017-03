Lebensgefährlicher Abschleppversuch auf der A2

Braunschweig - Zwei Autofahrer sind am Donnerstag mit einer lebensgefährlichen Abschleppaktion über die A2 bei Braunschweig gefahren. Die Fahrt sei an "Leichtsinn nicht zu überbieten", hieß es bei der Polizei am Freitag.

Die beiden Pkw waren lediglich mit einem Spanngurt verbunden, der über die Anhängerkupplung des vorderen Autos gestülpt und mit einem Haken am zweiten Wagen befestigt war.

Die Autobahnpolizei hatte beobachtet, wie das Abschleppgespann mit etwa 100 Stundenkilometern einen Lastwagen überholte und mehrmals die Fahrsteifen wechselte. Sie zog das "abenteuerliche Gespann" aus dem Verkehr.

dpa

