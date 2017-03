AKP-Politiker will in Hannover für Verfassungsreform werben

AKP-Politiker Mehmet Eker (links) will in Hannover auftreten.

Hannover - Sollen türkische Politiker für Erdogans Verfassungsreferendum in Deutschland Wahlkampf machen dürfen? Mögliche Auftritte werden heftig kritisiert. Am Freitag will in Hannover Vize-AKP-Chef Eker reden.

Der stellvertretende Vorsitzende der türkischen Regierungspartei AKP, Mehmet Medi Eker, will nach einen Bericht der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ in Hannover für die umstrittene Verfassungsreform in der Türkei werben. Der Politiker, der dreimal im Kabinett des heutigen Präsidenten Recep Tyyip Erdogan gesessen habe, wolle am Freitag eine öffentliche Rede in einem Freizeitheim halten, berichtete die Zeitung am Donnerstag.

Stadt prüft Verbot der Versammlung

Die Stadt prüfe, wie die Versammlung untersagt werden könne. Nach Polizeiangaben ist eine Gegendemonstration von der Linken gegen den Auftritt angemeldet. Mögliche Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland waren in den vergangenen Tagen heftig kritisiert worden. Das Saarland hat ein Verbot verhängt. Die Bundesregierung hatte Ankara mit einem Einreiseverbot für türkische Spitzenpolitiker gedroht.

Sie reagierte damit auf eine ganze Serie abfälliger und aggressiver Attacken von Staatspräsident Erdogan und anderen führenden Politikern. Deutschland habe völkerrechtlich die Befugnis, die Einreise ausländischer Regierungsmitglieder zu unterbinden, hatte Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) gesagt.

Auch Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hatte ein Wahlkampfverbot ausländischer Politiker nach saarländischem Vorbild für sein Bundesland nicht ausgeschlossen. „Aber ich halte das für einen Schritt, den man sehr sorgfältig abwägen muss“, sagte der SPD-Politiker. Als demokratischer Rechtsstaat und stabile Demokratie müsse man sich zutrauen, mit solchen Auftritten fertig zu werden.

Es handele sich um einen Info-Abend

Der Vize-AKP-Chef Eker ist dem Bericht der „HAZ“ zufolge von der AKP-nahen Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) eingeladen worden. Aus den Unterlagen solle nicht hervorgegangen sein, dass bei der Veranstaltung ein AKP-Funktionär für das Verfassungsreferendum werben will, das Erdogan weitreichende Befugnisse geben soll.

Der Vorsitzende der UETD in Niedersachsen, Ilhami Oguz, sagte der „HAZ“: „Es handelt sich auch nicht um eine Wahlkampfveranstaltung, sondern um einen Info-Abend zum bevorstehenden Referendum in der Türkei.“ Er rechne mit rund 150 Gästen.

dpa