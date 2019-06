Lastwagen fährt auf Anhänger auf 

Emstek - Wegen eines Unfalls hat die Autobahn 1 bei Emstek (Landkreis Cloppenburg) in der Nacht zum Mittwoch gesperrt werden müssen.

Emstek - Ein Lkw-Fahrer war nach Angaben der Polizei in einer Baustelle in Richtung Norden auf den Seitenstreifen geraten und auf einen dort stehenden Lastwagen geprallt. Der 51-Jährige habe angegeben, er sei übermüdet gewesen. Er wurde nicht verletzt. Der 38 Jahre alte Fahrer des anderen Lastwagens wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn musste während der Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Ein Polizeisprecher sagte am Morgen, die Sperrung könne noch etwas andauern. Der Verkehr wurde über Vechta umgeleitet; er staute sich auf einer Länge von mehreren Kilometern.

