Lkw rammt Polizisten und schleudert ihn meterweit durch die Luft

Bei einem Unfall in Remels ist ein Polizist schwer verletzt worden.

Ein Polizist nach einem Unfall in Remels (Kreis Leer) schwer verletzt worden. Der Beamte war damit beschäftigt, den Unfallort zu reinigen, als er von einem Kleintransporter erfasst und mehrere Meter durch die Luft geschleudert wurde.

Remels - Ein Polizist ist am Mittwoch gegen 5.25 Uhr auf der Ostertorstraße bei der Aufnahme eines Unfalls schwer verletzt worden. Ein Milchlaster hatte rund eine Stunde zuvor eine Verkehrsinsel am Ausgang der Ortschaft übersehen. Bei den Aufräumarbeiten wurde der 52 Jahre alte Polizeibeamte verletzt.

Der Mann hat den Unfall gemeinsam mit einer 23 Jahre alten Kollegin aufgenommen. Da die Fahrbahn verdreckt war, reinigten die Beamten sie mit einem Besen. In diesem Moment näherte sich ein 7,5-Tonner, der in Fahrtrichtung Hesel fuhr. Der 55-jährige Fahrer aus Cloppenburg hat den sich auf der Fahrbahn arbeitenden Polizeibeamten zu spät wahrgenommen, sodass es trotz zu einem Zusammenstoß kam.

Der Beamte wurde bei dem Unfall mehrere Meter nach vorn geschleudert. Er erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik in Westerstede eingeliefert, teilte die Polizei weiter mit.

Während der Unfallaufnahme blieb die Ostertorstraße in Höhe der Unfallstelle gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, hieß es am Mittwochvormittag.