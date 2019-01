Aus Langeweile: Jugendliche zünden Unterschlupf von Obdachlosem an

Auch sein Fahrrad wurde zerstört

Bad Pyrmont - Aus Langeweile haben zwei Jugendliche einem Obdachlosen in Bad Pyrmont seine ohnehin karge Lebensgrundlage geraubt. Mit Feuerwerkskörpern setzten die 15 und 16 Jahre alten Schüler eine Hütte im Bergkurpark in Brand, die der Mann in den Wochen zuvor als Unterschlupf genutzt hatte, teilte die Polizei am Donnerstag mit.