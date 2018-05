Landtag will Tierschutz-Aktivisten nicht unter Generalverdacht stellen

Umgang mit Tierschützern

Hannover - Der Umgang mit Tierschützern, die zum Aufdecken von Missständen in Ställe eindringen, entzweit den Landtag in Hannover. Der FDP-Antrag, solchen Organisationen die Gemeinnützigkeit zu entziehen, wenn sie Straftaten begehen, hat am Freitag eine kontroverse Debatte nach sich gezogen.