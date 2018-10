Was tun mit dem Wolf? - Landtag streitet über Umgang mit dem Raubtier

Hannover - Immer wieder werden in Niedersachsen Schafe und andere Weidetiere von Wölfen gerissen. Derzeit ist ein Rudel im Landkreis Nienburg besonders aktiv. Die FDP will den Wolf ins Jagdrecht aufnehmen - Umweltminister Lies hält das für sinnlos.

Haltern von Schafen in Niedersachsen bietet sich an manchen Orten ein grausiges Bild: Mit aufgeschlitzten Kehlen und blutverschmiertem Fell liegen tote Tiere auf der Weide. Häufig besteht der Verdacht, dass ein Wolf die Schafe gerissen hat. Doch wie soll das Land mit der steigenden Wolfspopulation umgehen?

Darüber gibt es selbst innerhalb der Regierungsfraktionen von CDU und SPD keine ganz übereinstimmenden Ansichten, wie eine Debatte im Landtag am Donnerstag zeigte. Die oppositionelle FDP forderte, den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen.

Dramatische Situation im Landkreis Nienburg

Der CDU-Landtagsabgeordnete Martin Bäumer zeichnete ein dramatisches Bild der Situation in der Region um Nienburg, wo sich das sogenannte Rodewalder Wolfsrudel ausbreitet. Dort seien die Weidetiere schon längst aus der Fläche abgeholt und in die Nähe der Ställe und Häuser gebracht worden, sagte Bäumer.

„Doch das Wolfsrudel schlägt auch inmitten der Häuser erbarmungslos zu, und das Blut der Weidetiere spitzt bis an die Häuserwände.“ Immer mehr Weidetierhalter würden aufgeben, weil sie es nicht ertragen könnten, immer wieder tote und tödlich verletzte Tiere an die Kadaveranstalten abzuliefern.

Er sei nicht prinzipiell gegen Wölfe, stellte Bäumer klar. „Wir brauchen Wölfe, weil sie der Natur dienen. Aber solche Exemplare, die dummes Zeug tun, gehören konsequent erschossen.“ Bäumer sah dringenden Handlungsbedarf der Politik. Das Rodewalder Rudel dürfe nicht weiter ungebremst durch die Wälder jagen.

Lies denkt über Abschüsse nach

Umweltminister Lies hatte im Sommer bei einem Besuch in der Region gesagt, wenn sich der Verdacht auf Wolfsrisse bestätige, müsse über eine sogenannte Entnahme, also den Abschuss eines oder mehrerer Tiere, nachgedacht werden. Der FDP geht das nicht weit genug. „Der Wolf muss ins Jagdrecht, der Wolfsbestand muss reguliert werden, wir brauchen endlich wolfsfreie Zonen“, forderte der Abgeordnete Hermann Grupe.

Der Umweltminister hält allerdings von der Aufnahme in das Jagdrecht nichts. „Das Jagdrecht hilft nicht und ist keine Lösung. Damit werden Erwartungen geweckt, den Wolfsbestand aktiv zu regulieren, die dann nicht erfüllt werden“, sagte Lies. Denn die Aufnahme in das Jagdrecht bedeute nicht, dass der Schutzstatus des Wolfes verändert werde.

Aktuell 20 Rudel in Niedersachsen

Wölfe sind in Deutschland durch EU-Regelungen und das Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt. Ein einzelnes Tier darf nur getötet werden, wenn von ihm Gefahr für den Menschen oder großer wirtschaftlicher Schaden ausgeht. Wird der Wolf ins Jagdrecht aufgenommen, wie Sachsen es 2012 getan hat, dann gilt für ihn eine ganzjährige Schonzeit - Jäger bekommen keine Abschussfreigabe.

Lies verwies auf die gemeinsame Bundesratsinitiative zum Umgang mit dem Wolf, die Niedersachsen zusammen mit Brandenburg und Sachsen in der vergangenen Woche eingebracht hatte. Der Bund soll demnach prüfen, wieweit sich Wölfe menschlichen Einrichtungen nähern dürfen sollen.

Auch die Möglichkeit, wolfsfreie Bereiche zu definieren, steht auf der Agenda. Für das Töten von auffälligen Wölfen soll es eindeutige Regeln geben. In Niedersachsen gibt es derzeit laut Umweltministerium 20 Wolfsrudel mit insgesamt 170 bis 180 Tieren.

Das Thema: Wölfe in Niedersachsen

Der Wolf ist seit dem Jahr 2008 wieder in Niedersachsen zu finden. Seitdem hat sich das Wildtier in weiten Teilen des Landes, von der Nordsee bis in den Harz, niedergelassen. So schätzt das Wolfsbüro des Landes Niedersachsen den Wolfsbestand Anfang des Jahres auf etwa 150 Tiere. Insbesondere Tierhalter sind von der Ausbreitung des Raubtiers betroffen und treffen mit der Anschaffung von Schutzzäunen oder Herdenschutzhunden Maßnahmen gegen Tierrisse durch Wölfe.

In unserem Artikel „Wölfe in Niedersachsen“ geben wir einen Überblick über Daten und Fakten zum Wolf. Wir sprechen mit einem Wolfsberater, Vertretern der Landwirtschaft und der Politik und geben Verhaltenstipps, wenn es zu einer Begegnung mit dem scheuen Raubtier kommt.