Warnung vor starkem Gewitter: Diverse Landkreise in Niedersachsen betroffen

Von: Marcel Prigge

Schlechte Aussichten im Niedersachsen-Wetter: Schwere Gewitter und Starkregen sind für Donnerstag angekündigt. Der DWD gibt eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter heraus.

Hannover/Bremen – Das Wetter in Niedersachsen beruhigt sich nicht: Nachdem es im Norden bereits vor wenigen Tagen zu schweren Gewittern mit Sturmböen und gebietsweisem Starkregen kam, soll das Wetter in Niedersachsen und Bremen auch in den kommenden Tagen – so auch auf der Breminale 2023 – gefährlich werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat nun sogar eine amtliche Wetter-Warnung herausgegeben. Zusätzlich sorgt auch noch der Stau auf den Autobahnen im Norden für zusätzlichen Frust.



Diverse Landkreise betroffen: Warnung vor starkem Gewitter – wechselhaftes Niedersachsen-Wetter

Demnach sind Starkregen und Gewitter in den kommenden Tagen in Niedersachsen und Bremen angekündigt. Auch am Donnerstag, 13. Juli, soll es gebietsweise knallen, darauf weist der DWD hin.

Schwere Gewitter und Starkregen sind für Donnerstag, 13. Juli 2023, in Bremen und Niedersachsen angekündigt. Der DWD gibt für diverse Landkreise eine Warnung vor starkem Gewitter heraus. (Montage) © Julian Stratenschulte/dpa/DWD

Die Warnung gelte voraussichtlich bis zum Nachmittag im Landkreis Diepholz, Landkreis Rotenburg, Landkreis Verden und der Stadt Bremen. Der DWD weist aufgrund des wechselhaften Niedersachsen-Wetters auf mögliche Gefahren bei einem Gewitter hin.

Örtlich kann es demnach zu Blitzeinschlägen kommen. „Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr!“, fassen die Meteorologen kurz zusammen. Aufgrund des Wetters in Niedersachsen könnten auch vereinzelt Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. „Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich“, erklären die Experten.

Warnung vor starkem Gewitter: Diese Regionen vom Wetter in Niedersachsen betroffen

Landkreis Diepholz

Landkreis Rotenburg

Landkreis Verden

Stadt Bremen

Nach Angaben der Meteorologen bezüglich des Wetters in Niedersachsen drohen am Donnerstag Gewitter mit Starkregen zwischen 15 und 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Hinzu könnten stürmische Böen um die 65 km/h und Hagel kommen. Die Tageshöchstwerte betragen dabei zwischen 21 und 24 Grad.