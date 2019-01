Zehn Jahre Haft nach Gewalttod von Frau bei Sex auf Spielplatz

48-jähriger Mann verurteilt

Hannover - Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau beim Sex auf einem Spielplatz hat das Landgericht Hannover einen 48-Jährigen zu zehn Jahren Haft verurteilt. Außerdem ordnete der Richter am Mittwoch die Unterbringung des Alkoholkranken in einer Entziehungsanstalt an.