Landeswahlleitung erstattet Strafanzeige gegen AfD

Verbreitung gefälschter Aussagen

Hannover - Die niedersächsische Landeswahlleitung hat nach dem Auftauchen eines gefälschten Schreibens in einer AfD-Erklärung Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Hannover erstattet. Das gab die Landeswahlleiterin am Donnerstag in einer Erklärung bekannt.