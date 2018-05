Landesregierungen wollen Wohnungsvermietung an Touristen einschränken

Bremen/Hannover - In Niedersachsen und Bremen wollen die Landesregierungen gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum vorgehen - die Sorge geht um, dass sich der Wohnungsmangel durch die tageweise Vermietung an Touristen über Plattformen wie Airbnb verschärft.

In Bremen soll im nächsten Monat ein entsprechender Gesetzesentwurf ins Parlament kommen, auch in Niedersachsen ist eine Regelung geplant. In Bremen sieht der Vorstoß von SPD und Grünen vor, dass die Stadt eingreifen kann, wenn Wohnungen an mehr als 90 Tagen im Jahr an Feriengäste vermietet werden oder länger als ein Jahr leer stehen. In Niedersachsen gab es bereits im vergangenen Jahr einen ersten Gesetzentwurf, wegen der vorgezogenen Neuwahlen wurde er dann aber nicht mehr beschlossen. Doch auch der neue niedersächsische Umweltminister Olaf Lies (SPD), der auch für den Bereichen Bauen zuständig ist, hat nach Angaben seiner Sprecherin vor, gegen die Zweckentfremdung von Wohnungen vorzugehen. - dpa

Rubriklistenbild: © Symbolbild: dpa-avis