Landesregierung soll sich für EU-Agrarförderung einsetzen

Hannover - Die niedersächsische Landesregierung soll sich bei der künftigen Verteilung der EU-Agrarfördergelder beim Bund und der EU für ein angemessenes Budget einsetzen.

Einen entsprechenden Antrag haben die Regierungsfraktionen von SPD und CDU am Freitag in den Landtag eingebracht. Vor dem Hintergrund des Brexit seien in der kommenden Förderperiode nach 2020 seitens der EU-Kommission Kürzungen und Umschichtungen geplant, sagte der CDU-Abgeordnete Stephan Siemer.

Der Landtag wolle die Landesregierung dabei unterstützen, sich für weitere Fördergelder stark zu machen. „Die Kürzung der zweiten Säule muss uns allen Sorgen bereiten. Die Land- und Ernährungswirtschaft ist in vielen Orten ein wichtiger Arbeitgeber, aber auch für die Erhaltung ländlicher Strukturen unerlässlich“, sagte der SPD-Abgeordnete Jörn Domeier.

Die EU-Kommission hatte Anfang Juni ihre Vorschläge zur Zukunft der Agrarpolitik vorgestellt. Nach Berechnungen des Agrarministeriums werden sich die Zahlungen an Landwirte in Niedersachsen für die Zeit nach 2020 um knapp vier Prozent verringern.

In den vergangenen Jahren erhielten die Landwirte aus diesem Topf rund 780 Millionen Euro jährlich. Über die sogenannte zweite Säule, die unter anderem zur Verbesserung der ländlichen Infrastruktur gedacht ist, flossen 328 Millionen pro Jahr nach Niedersachsen.

