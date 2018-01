Landespolitiker verurteilen Hannover-Reise von Irans Ex-Justizchef

Mann für Todesurteile verantwortlich

+ © Holger Hollemann/dpa Gegen die Ausreise von Schahrudi wurde in Hannover demonstriert. © Holger Hollemann/dpa

Hannover - Landespolitiker in Niedersachsen haben den Deutschlandbesuch von Irans Ex-Justizchef Mahmud Haschemi Schahrudi heftig kritisiert. „Herr Schahrudi ist ein Menschenrechtsverletzer der übelsten Sorte“, sagte CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer am Donnerstag im Landtag in Hannover.