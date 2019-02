Für bessere Löhne: Hunderte Landesbeschäftigte streiken 

Beschäftigte im öffentlichen Dienst gehen bei einem Warnstreik durch die Innenstadt. Die Streiks in Niedersachsen werden ausgeweitet. In Hannover streiken Beschäftigte der Straßenmeistereien, der Medizinischen Hochschule, der Uni, der IT Niedersachsen und des Landessozialamts.

Bereits zum zweiten Mal haben die Arbeitgeber kein vernünftiges Angebot auf den Tisch gelegt - sagen die Gewerkschaften und rufen die Landesbeschäftigten in Niedersachsen erneut zum Warnstreik auf. Vor allem eine Einrichtung traf es deutlich.

Hannover - Für bessere Löhne haben Hunderte Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Niedersachsen am Mittwoch in Hannover demonstriert. In der Landeshauptstadt gingen nach Angaben der Gewerkschaft Verdi fast 1.000 Menschen auf die Straße. Die Polizei schätzte die Zahl auf rund 700 Demonstranten.

Auf den Schildern waren unter anderem Sprüche wie „Gute Pflege geht alle etwas an" oder „Sechs Prozent oder Pflexit" zu sehen. Zu dem ganztätigen Warnstreik aufgerufen hatte Verdi die Landesbeschäftigten aus der Region Hannover sowie den Landkreisen Hameln-Pyrmont und Schaumburg. Die Gewerkschaften kritisieren, bislang hätten die Arbeitgeber kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt. Sie fordern ein Lohnplus von sechs Prozent, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat.

Nächste Verhandlungsrunde am 28. Februar

Die zweite Verhandlungsrunde für die Beschäftigten der Länder war ergebnislos zu Ende gegangen, die nächste ist für den 28. Februar in Potsdam geplant. Konkret betroffen waren unter anderem die Straßenmeistereien sowie die Leibniz-Universität und die Medizinische Hochschule in Hannover. An letzterer streikten fast 400 Mitarbeiter aus dem Pflegebereich, darunter auch viele Auszubildende.

+ Beschäftigte im öffentlichen Dienst gehen bei einem Warnstreik durch die Innenstadt. Die Streiks in Niedersachsen werden ausgeweitet. In Hannover streiken Beschäftigte der Straßenmeistereien, der Medizinischen Hochschule, der Uni, der IT Niedersachsen und des Landessozialamts. © Foto: Raphael Knipping

„Knapp die Hälfte der Operationssäle konnte nicht betrieben werden, allerdings sind die geplanten Operationen bereits im Vorfeld reduziert worden", sagte eine Sprecherin der Hochschule. Notfälle mussten zudem in andere Kliniken gebracht werden. Der Dachverband DBB Beamtenbund und Tarifunion rief in Oldenburg zum Warnstreik und zu einer Kundgebung auf. Nach Schätzungen der Gewerkschaft nahmen bis zu 250 Mitarbeiter an der Aktion teil, viele davon aus den Bereichen Finanzamt und Justiz.

