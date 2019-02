Datenschützerin: B6-Streckenradar fehlt jede rechtliche Grundlage

Hannover - Der Betrieb des Streckenradars an der Bundesstraße 6 bei Hannover steht in Frage. Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Barbara Thiel, sieht nach den Beschlüssen des Bundesverfassungsgerichts zum Autokennzeichen-Abgleich keine rechtliche Grundlage mehr für den derzeit laufenden Pilotbetrieb.

Auf einer Strecke von 2,2 Kilometern werden Autofahrer in der Region Hannover bei Laatzen sowohl bei der Einfahrt als auch beim Verlassen des dortigen Kontrollbereichs registriert. Daraus ermittelt das „Section Control“-System die Geschwindigkeit eines Fahrzeugs und fertigt mithilfe einer dritten Kamera ein Beweisfoto an. Das System war mit einer deutlichen Verzögerung in den Probebetrieb gestartet - Grund waren unter anderem Datenschutzbedenken.

„Die Grundlage für den Pilotbetrieb ist mit den gestrigen Beschlüssen weggefallen. Denn das Bundesverfassungsgericht hat seine Rechtsansicht zur Frage, wann ein Grundrechtseingriff vorliegt, grundlegend geändert,“ schreibt Christoph Lahmann, Stellvertreter der niedersächsischen Landesdatenschutzbeauftragten, in einer Pressemeldung. „Der Gesetzgeber muss nun eine ausdrückliche Rechtsgrundlage für ,Section Control‘ schaffen. Erst danach darf die Anlage wieder scharf geschaltet werden“, ist er sich sicher.

An der Anlage an der B6 werden aufgenommene Fotos seit Mitte Dezember verschlüsselt und sofort wieder gelöscht, wenn kein Tempo-Vergehen vorliegt. Bislang sei dieses Vorgehen vom Bundesverfassungsgericht für rechtlich in Ordnung erklärt worden. Nun habe das Gericht laut Lahmann entschieden, dass die ausnahmslose Erfassung aller Autokennzeichen zu Kontrollzwecken stets eine Datenerhebung und damit einen Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung der Betroffenen darstellt.

Neues Polizeigesetz soll Grundlage schaffen

„,Section Control‘ verarbeitet personenbezogene Daten auch bei Nichttreffern, also wenn kein Geschwindigkeitsverstoß vorliegt. Seit Dienstag ist klar, dass das auch im Probebetrieb verfassungswidrig ist“, fasst Lahmann die neue Situation zusammen.

Nach aktuellem Stand kann das Streckenradar bei Inkrafttreten des geplanten Polizeigesetzes für Niedersachsen wieder in Betrieb gehen. Darin werde die Datenerhebung zur Geschwindigkeitsüberwachung an der Bundesstraße 6 ausdrücklich legitimiert.

Welche Auswirkungen die für Bayern, Baden-Württemberg und Hessen geltenden Beschlüsse der Bundesrichter auf Niedersachsen im Allgemeinen haben, wird derzeit im Innenministerium des Landes geprüft. Der Abgleich von Autokennzeichen werde in Niedersachsen seit Längerem erfolgreich bei Fahdungen eingesetzt.

kom